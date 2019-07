AK-Ärger über Nebenkosten-Flut der Handyanbieter

"Weg mit dem Speck" war gestern - inzwischen hat sich bei den Handytarifen kräftig Hüftgold angesammelt. Bei Magenta und Tele.Ring zählt die Arbeiterkammer (AK) 33 verschiedene mögliche Zusatzentgelte, bei A1 31 und Drei 24. Bei Bob, HoT, yesss!, Ge-org, wowww! und spusu kommen elf bis 16 Nebenspesen dazu.

Dabei wäre es laut AK ganz einfach: "Grundgebühr plus nutzungsabhängige Entgelte zusammengerechnet ergeben die Gesamtkosten für ein Handy, so die Kammer am Mittwoch.