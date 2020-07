Airport Wien weitet Coronatest-Angebot aus

Der Flughafen Wien hat die neuen Einreisebestimmungen begrüßt. "Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit", so Vorstand Günther Ofner am Sonntag. Er kündigte eine Erweiterung der Öffnungszeiten für das Testangebot in Wien-Schwechat an.

Ab 1. August 2020 können täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr PCR-Tests direkt im Health Center Vienna Airport im Office Park 3 gemacht werden. Bei Bedarf soll auch darüber hinaus getestet werden. Derzeit sind Tests von Montag bis Freitag von 09:00 bis 17:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 16:00 Uhr möglich. Die Kosten von 190 Euro bleiben gleich. Bezahlt werden kann nur mit Kredit- oder Bankomatkarte.

"Der Flughafen Wien wird alles Notwendige dazu beitragen, dass Passagiere bereits am Airport rasch und unkompliziert einen PCR-Test machen können", versprach der Flughafen-Vorstand am Sonntag. Wie bisher gibt es Ergebnisse binnen drei bis sechs Stunden.