Airbus vor Kauf von Bombardiers A220-Anteilen

Airbus steht Branchenkreisen zufolge vor der Übernahme der restlichen Bombardier-Anteile an seinem kleinsten Verkehrsflugzeug-Modell A220. Der französisch-deutsche Flugzeugbauer und sein kanadischer Partner könnten die Übernahme der 33,6 Prozent noch vor ihrer Bilanzpräsentation für 2019 am Donnerstag bekanntgeben, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Airbus hatte vor eineinhalb Jahren für den symbolischen Preis von einem kanadischen Dollar die Mehrheit von 50,6 Prozent an der damaligen "C-Series" übernommen, für die Bombardier kaum Kunden gefunden hatte. Jetzt kaufen die Fluggesellschaften zwar die in A220 umbenannten Maschinen. Ende Jänner lagen 658 Order dafür vor. Doch bekommt Airbus die Kosten nicht in den Griff. Es werde länger dauern als gedacht, die Gewinnschwelle zu erreichen, hatte Bombardier gewarnt, und das Flugzeug werde die geplanten Renditen auf lange Sicht wohl nicht erzielen. Daher drohten Bombardier Abschreibungen. Die Kanadier haben das Recht, ihren Anteil am A220 bis 2026 zu Marktwerten an Airbus zu verkaufen.