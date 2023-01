Airbnb will Inseraten-Umsatz mit Gemeindewohnungen spenden

Mitte Dezember hatte der Oberste Gerichtshof (OGH) klargestellt, dass Airbnb Gemeindewohnungen der Stadt Wien nicht zur Vermietung auf seiner Online-Plattform anbieten darf. Nun hat Airbnb der Stadt Wien wie vom Gericht aufgetragen den Umsatz und Gewinn gemeldet, der mit Inseraten zur Vermietung von Gemeindewohnungen erzielt wurde - der Umsatz betrug laut Airbnb 137.000 Dollar (aktuell 126.547 Euro) in elf Jahren, man werde ihn für einen guten Zweck in Wien spenden.

"Wir begrüßen die nun veröffentlichte Ankündigung, dass die in den letzten elf Jahren von AirBnB unrechtmäßig erzielten Einnahmen aus der Vermietung von Gemeindewohnungen einem sozialen Zweck in Wien zugutekommen sollen", erklärte Wiener Wohnen dazu auf Anfrage der APA. Zufrieden ist man damit seitens der Stadt Wien aber noch nicht, denn das am Freitag übermittelte siebenseitige Dokument enthalte nur eine sehr grobe Auflistung von Umsätzen, aber keine Belege. Die vom OGH auferlegte Offenlegungsverpflichtung werde damit also nicht zur Gänze erfüllt. Man habe die Frist für die Offenlegung auf Ersuchen von Airbnb bereits bis zum 20. Jänner verlängert und erwarte nun, dass die fehlenden Unterlagen vollständig übermittelt werden.