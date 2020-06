Air France droht Wegfall von bis zu 8.000 Stellen

Bei der französischen Luftfahrtgesellschaft Air France könnten bis zu 8.000 Stellen wegfallen. Das Unternehmen will die Streichung der Arbeitsplätze nach übereinstimmenden Angaben von Gewerkschaftern in Kürze bekanntgeben. Die französische Regierung warnte Air France am Donnerstag vor "erzwungenen" Kündigungen. Sie stützt die Airline in der Coronakrise mit sieben Milliarden Euro.

Die Wirtschaftszeitung "Les Echos" hatte berichtet, 8.000 Stellen stünden auf dem Prüfstand. Der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte dazu dem Radiosender France Inter, er hoffe "auf weniger als 8.000 Stellen". Nach Angaben von Gewerkschaftern setzt Air France zunächst auf Anreize zum freiwilligen Ausscheiden von Mitarbeitern.

Die Air-France-Gruppe beschäftigte zuletzt mehr als 55.000 Menschen. Der Staat knüpft die Finanzhilfen an eine gesteigerte Rentabilität und verlangt eine deutlich bessere CO2-Bilanz. Die Hilfen setzen sich zu vier Milliarden aus Kreditbürgschaften und zu drei Milliarden Euro aus Direktkrediten zusammen.