Aida-Schiff mit Österreichern sitzt in Norwegen fest

Zwei deutsche Passagiere des Kreuzfahrtschiffs "Aida Aura" könnten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert zu sein. Das Schiff mit rund 1.200 Passagieren lag Dienstagfrüh im Hafen der norwegischen Küstenstadt Haugesund. Darunter befanden sich auch elf Österreicher, wie Peter Guschelbauer, Sprecher des Außenministeriums in Wien, auf APA-Anfrage berichtete.

Laut der Kreuzfahrtreederei Aida Cruises in Rostock handelt es sich bei den beiden betroffenen Passagieren um ein Paar. Einer der beiden habe in der vergangenen Woche in einer Einrichtung gearbeitet, in der inzwischen zwei Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Die "Aida Aura" hätte eigentlich am Montagabend Richtung Bodo aufbrechen sollen. Die Reederei bat den Hafen, noch einen Tag länger bleiben zu können, bis das Untersuchungsergebnis vorliegt. Die Passagiere müssten an Bord bleiben, das betroffene Paar sei von den übrigen Gästen an Bord isoliert, so der Aida-Sprecher. Der zuständige Arzt in Haugesund sagte, beide Passagiere zeigten keine Symptome.