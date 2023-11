"Aida" 2024: Äthiopische Prinzessin zurück im Steinbruch

Zehn Jahre nach der letzten "Aida" kehrt die äthiopische Prinzessin ins Burgenland zurück: Mit dem großen Ägypten-Werk Giuseppe Verdis bestreitet die Oper im Steinbruch die Saison 2024 - und ein kleines Jubiläum. Schließlich stellt die "Aida" die 25. Operninszenierung im gewaltigen Freiluftareal von St. Margarethen dar. Am Dienstag präsentierte Intendant Daniel Serafin die Details der Inszenierung, für die heuer wieder Regisseur Thaddeus Strassberger verantwortlich zeichnet.

"Never change a winning team", griff Serafin zu einer alten Fußballweisheit als Begründung dafür, den 47-jährigen Theatermacher erneut verpflichtet zu haben, der wie bereits für die St. Margarethener "Turandot" 2021 Kostümbildner Giuseppe Palella an seiner Seite hat. Stilistisch werde das Opernpublikum dabei das alte Ägypten zu sehen bekommen, unterstrich der Intendant: "Es ist kein Regietheater, in dem irgendwelche Menschen mit Hakenkreuzen herumhüpfen. [...] Man taucht in eine Welt ein, in der man sich berauschen lassen kann."