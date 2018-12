Agrana und US-Firma Amalgamated bauen Anlage in Tulln

Der börsenotierte Frucht-, Stärke- und Zuckerkonzern Agrana hat einen Joint-Venture-Vertrag für die Errichtung einer Betain-Kristallisationsanlage in der Zuckerfabrik Tulln (NÖ) mit dem US-amerikanischen Zuckerproduzenten Amalgamated Sugar Company unterzeichnet, teilte der Konzern am Freitag mit. Die Kosten belaufen sich auf 40 Mio. Euro. Der Bau startet im Frühjahr 2019 und soll ein Jahr dauern.

Betain wird aus Zuckerrübenmelasse gewonnen und in der Nutztierhaltung als Bestandteil bei Futtermitteln, bei Nahrungsergänzungsmitteln, in Sportgetränken und in Kosmetikprodukten verwendet. Amalgamated ist der zweitgrößte Zuckerrübenproduzent in den USA. Der Abschluss des Vertrages zwischen Agrana und Amalgamated steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der Kartellbehörden. Agrana veredelt in Tulln bereits seit dem Jahr 2015 die bei der Zuckerherstellung gewonnene Rübenmelasse zu flüssigem Betain. Mit der neuen Anlage wird Tulln laut Agrana der dritte Produktionsstandort weltweit, an dem natürliches kristallines Betain hergestellt wird.