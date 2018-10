Agrana lobbyiert weiter für Einführung von E10-Kraftstoffen

Der börsennotierte Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana lobbyiert seit Jahren und weiterhin für die Einführung von E10-Kraftstoffen in Österreich. Die Firma sähe gerne einen 10-prozentigen Biotreibstoffanteil anstatt des derzeitigen 5-prozentigen (E5). Das sei wichtig im Sinne der Klimaziele, sagte Konzernchef Johann Marihart. Das politische Zeitfenster würde derzeit aus Konzernsicht passen.

Die Agrana produziert genug Bioethanol für eine 10-prozentige Beimischung in Österreich, betonte Marihart. “Das wäre auf Knopfdruck verfügbar und ist eigentlich aufs Klima bezogen ein Muss”, sagte Marihart am Donnerstag vor Journalistne in Wien. “Wir versorgen die Entscheider mit entsprechenden Informationen”, sagte er auf die konkrete Frage, wo der Konzern lobbyiere. Das Thema trifft jedenfalls vier Ministerien.