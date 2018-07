Agrana bereitet Aktiensplit vor

Die Hauptversammlung des börsennotierten Zucker- und Stärkekonzerns Agrana hat am Freitag eine Dividendenerhöhung von 4 auf 4,50 Euro für das Geschäftsjahr 2017/18 beschlossen. Außerdem plant das Unternehmen, seine Aktie leichter handelbar zu machen. Vorgesehen ist ein Aktiensplit im Verhältnis 4:1. Damit erhöht sich die Anzahl der Aktien auf 62.488.976 Stück.

Die Umstellung der Notierung der Agrana-Aktien durch einen Aktiensplit im Verhältnis 1:4 dürfte Ende Juli erfolgen, wie es von dem börsennotierten Konzern am Freitagnachmittag zur APA hieß. Im Beschlussantrag stand für die Aktienteilung mitsamt aller Beglaubigungen und Eintragungen ein Datum im Herbst, also eine Umstellung bis spätestens 31. September. Vom Aufsichtsratspräsidenten wurde in der heutigen Hauptversammlung allerdings in Aussicht gestellt, dass der Aktiensplit nun schon bis 31. Juli erfolgen könnte. Die Vorbereitungen seien weit gediehen, heißt es.