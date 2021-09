AGM-Übernahme durch Metro: Kastner fordert Verbot des Deals

Der heimische Lebensmittelgroßhändler Kastner fordert eine Blockade der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) bei der geplanten Übernahme von neun AGM-Abholgroßmärkten durch den deutschen Metro-Konzern. Es dürfe im Lebensmittelgroßhandel nicht die gleiche Marktkonzentration entstehen wie bei Supermärkten, sagte der geschäftsführende Gesellschafter der Kastner-Gruppe, Christof Kastner, zur APA.

Die vier größten Lebensmittelketten Spar, Rewe (Adeg, Billa, Billa Plus und Penny), Hofer und Lidl haben einen Marktanteil von rund 90 Prozent in Österreich. Die Übernahme der AGM-Filialen würde den Marktanteil von Metro in Österreich von 18 auf 22 Prozent steigen lassen, so der Großhändler mit Verweis auf Gastrodata. Kastner sieht das anders: Metro und AGM hätten zusammen einen Marktanteil von 35 Prozent oder mehr, Transgourmet aus der Schweiz (vormals C+C Pfeiffer) rund 30 Prozent, Kastner rund 8 Prozent - und der Rest würde auf Eurogast, Wedel und andere kleine Anbieter entfallen, schätzt der Kastner-Chef. Die Spar-Gruppe hält 27 Prozent an Metro Österreich.