Aggressives Pärchen hielt Wiens Polizei ganze Nacht auf Trab

Ein Pärchen hat Wiens Polizei ordentlich auf Trab gehalten: "Zwei Festnahmen, zwei verletzte Polizisten, ein Betretungs- und Annäherungsverbot, mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Anstandsverletzung, Lärmerregung, gegenseitiger Körperverletzung, versuchter sowie vollendeter schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt sind das Resümee einer Amtshandlung, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bezirk Simmering stattfand", hieß es in der Aussendung.

Die Auseinandersetzung nahm gegen 23.00 Uhr ihren Anfang, als eine Nachbarin wegen eines lautstarken Streits in der Nachbarwohnung die Polizei verständigte. Die Beamten trafen in der Wohnung in Simmering auf ein Pärchen, dessen Aggression nicht nur einander galt, sondern auch den Polizisten, wie in der Polizei-Aussendung am Sonntag rekapituliert wurde. Da beide lediglich "wüste Beschimpfungen" von sich gegeben hätten, hätte der Sachverhalt anhand der Situation an Ort und Stelle festgestellt werden müssen. In der Wohnung hätten die Beamten zerbrochene Glasflaschen und einen zerbrochenen Spiegel gesehen. Die Frau, eine 31-jährige Österreicherin, sei über dem linken Auge verletzt gewesen, der 42-jährige Lebensgefährte an der Hand. Darüber hinaus hatte er Kratzer am Körper.