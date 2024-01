AGGM: Gasimport-Kapazität über Deutschland dringend ausbauen

Österreichs Gasversorgung ist in diesem Winter gesichert: Die Gasspeicher sind zu über 80 Prozent gefüllt, und russisches Gas fließt weiterhin über die Ukraine und die Slowakei nach Österreich. Verlassen kann man sich darauf aber nicht, warnt die Austrian Gas Grid Management AG (AGGM). Wichtig wären zusätzliche Importmöglichkeiten über Deutschland - das scheitert bisher am Geld für den Ausbau der West Austria Gasleitung (WAG).

Bisher sei Österreich traditionell eine Gasdrehscheibe für russisches Gas gewesen, das die Ukraine und die Slowakei nach Österreich importiert und dann nach Italien und Deutschland weiterverteilt worden sei, sagte AGGM-Vorstand Bernhard Painz am Mittwoch bei einem Pressegespräch. "Diese Transitflüsse sind im wesentlichen völlig zum Erliegen gekommen. Einziges Transitland ist noch Slowenien und ein bisschen Ungarn." Die für den österreichischen Markt bestimmten russischen Gasflüsse nach Baumarten seien aber derzeit "ungestört und sehr stabil". Übers Jahr gerechnet decke Österreich 70 bis 80 Prozent seines Bedarfs mit russischem Gas, sagte AGGM-Vorstand Michael Woltran.

Gesamteuropäisch betrachtet sieht das anders aus, weil weder die Nord-Stream-Pipeline noch die Anbindung über Polen in Betrieb sind, wie Painz erklärte. Norwegen sei jetzt der größte Lieferant, daneben komme LNG aus unterschiedlichen Quellen nach Europa.

Ein Schlüsselprojekt zur Absicherung der Versorgungssicherheit sei der Ausbau der West Austria Gasleitung (WAG), der eine 30-prozentige Steigerung der Importkapazität zwischen Deutschland und Österreich bringen würde, sagt die AGGM, die für die Koordination und Steuerung des Gasnetzes in Österreich zuständig ist. Der Ausbau scheitert bisher aber an der Finanzierungsfrage. Allein marktgetrieben könne das Projekt mit geschätzten Kosten von 200 Mio. Euro nicht umgesetzt werden, meint Woltran, weil es sich um eine Reservekapazität handle und keine aktuelle Nachfrage dafür bestehe.

Sorgen bereiten den AGGM-Managern auch Pläne in Italien, wo die Netzbetreiber, die Politik und die Regulierungsbehörde eine ähnliche Umlage geplant hätten. Konkret will Italien ab 1. April 2024 für Gasexporte von Italien nach Österreich eine Abgabe von 2,1908 Euro je MWh einheben. "Das bedroht die Gasdiversifizierung Österreichs", warnt auch Michael Mock, Geschäftsführer des Fachverbands Gas Wärme (FGW). Auch er hält die Gasspeicherumlage für unionsrechtswidrig und verweist in einer Mitteilung auf ein entsprechendes Gutachten.