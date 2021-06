Agenda Austria sieht langsame Rückkehr auf Vorkrisenniveau

Die heimische Wirtschaft dürfte erst Mitte 2022 auf das Vorkrisenniveau zurückkehren. Das erwartet jedenfalls das wirtschaftsliberale Institut Agenda Austria. Die Erholung der Wirtschaft sei damit zwar um ein halbes Jahr schneller zu erwarten als nach der Finanzkrise von 2008 aber doch langsamer als in anderen großen Wirtschaftskrisen, teilte das Institut am Montag mit.

Die Rückkehr auf das Vorkrisenniveau würde damit nach Berechnungen der Agenda Austria nach 11 Quartalen erfolgen, also knapp drei Jahren. Nach der Finanzkrise von 2008 hatte es etwas mehr als drei Jahre gedauert. Wobei in beiden Fällen das ursprünglich erwartete Wachstum der Krisenperiode bis dahin nicht aufgeholt war, die Wirtschaft also deutlich unter den Niveau stand, mit dem vor Ausbruch der Pandemie bzw. der Finanzkrise gerechnet worden war.