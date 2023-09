Agenda Austria: Die Einkommen sind zuletzt leicht gestiegen

Die industrienahe Agenda Austria hat heute im Vorfeld der Herbstlohnrunde auf Schätzungen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) verwiesen, wonach ein Lohnabschluss in Höhe von zehn Prozent die Inflation im Land um mindestens drei Prozentpunkte erhöhen würde. Des weiteren seien die realen Einkommen zwischen 2019 und 2022 "leicht gestiegen", so der Thinktank mit Hinweis auf Berechnungen des Budgetdienstes des Parlaments.

"Auch das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo kommt zu dem Schluss, dass die realen verfügbaren Haushaltseinkommen 2022 und in der Prognose auch für 2023 wenigstens stabil waren. Für 2024 wird sogar ein recht deutliches Plus erwartet", betonte die Agenda Austria am Donnerstag in einer Aussendung.