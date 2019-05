Afrika-Abend in St. Konrad

Der Verein FIDESCO Vorarlberg und der Missionskreis laden am Donnerstag, dem 6. Juni 2019, ab 19 Uhr zu einem Afrika-Abend ins Pfarrzentrum St. Konrad ein.

Anlass ist der Besuch von Bischof Callistus Onaga aus der Diözese Enugu (Nigeria).

Um 19 Uhr findet zunächst eine feierliche Bischofsmesse in der Pfarrkirche St. Konrad statt, ehe ab 20 Uhr mit Agape und Begrüßung zu einem Film über die letzten Projekteinsätze 2018 und 2019 beim Berufsausbildungszentrum für Schlosser, Elektriker und Automechaniker VTTC in Enugu im Pfarrheim geladen wird.

Es folgen inspirierende Berichte über die neuesten Projektinitiativen des Vereins FIDESCO in Nigeria.