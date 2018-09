Afghanischer Rebellen-Anführer Haqqani gestorben

Der einflussreiche afghanische Rebellenanführer Jalaluddin Haqqani ist nach Angaben der mit ihm Verbündeten Taliban nach langer Krankheit gestorben. Seine Ideologie und Vorgehensweise werde auch nach seinem Tod bestehen bleiben, teilten die Islamisten am Dienstag mit. Nach verschiedenen Quellen war er Ende 70. Haqqani hatte einst die USA unterstützt, später wechselte er die Seiten.

Haqqani hatte die nach ihm benannte Haqqani-Organisation in den 1970er Jahren gegründet, die zu einer der mächtigsten und gefürchtetsten Rebellengruppen in Afghanistan wurde. In dem von den USA unterstützten Kampf gegen die sowjetischen Besatzertruppen stieg er zu einem der bekanntesten Anführer auf.