Afghanische Regierung lässt weitere Taliban-Kämpfer frei

Im Bemühen um den Beginn von Friedensgesprächen hat die afghanische Regierung weitere Taliban-Kämpfer freigelassen. "Unsere Gefangenen wurden freigelassen und wir sehen dies als positiven Schritt auf dem Weg zu innerafghanischen Gesprächen", sagte Taliban-Sprecher Suhail Shaheen am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP.

Die Freilassung der Kämpfer ist eine der Hauptvoraussetzungen für den Beginn von Friedensgesprächen zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban. Aus Kreisen der radikalislamischen Kämpfer hieß es, seit Montag seien rund 200 Taliban freigekommen. In Regierungskreisen war von "mehreren Dutzend" Freilassungen die Rede. Die restlichen Taliban-Kämpfer sollten in den kommenden Tagen freikommen.