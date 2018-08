AfD kritisiert Lars Steinke für Stauffenberg-Aussage

Der niedersächsische Landeschef der AfD-Jugendorganisation Junge Alternative (JA), Lars Steinke, hat mit Äußerungen zur nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands auch innerhalb der eigenen Partei heftige Kritik ausgelöst. Steinke hatte zuvor den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg in einem Facebook-Beitrag als "Verräter" bezeichnet.

In dem Facebook-Beitrag heißt es demnach, das gescheiterte Attentat auf Hitler sei “der beschämende Versuch eines Feiglings” gewesen, “die eigene Haut vor dem kommenden Sieger zu retten”. Am 20. Juli 1944 hatte Stauffenberg eine Bombe in unmittelbarer Nähe Hitlers platziert, doch überlebte der Diktator die Explosion nur leicht verletzt. Stauffenberg und seine vier engsten Mitverschwörer wurden noch in der folgenden Nacht hingerichtet.