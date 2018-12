Ätna lässt die Erde weiter beben: 370 Obdachlose

Nach dem Ausbruch des Vulkans Ätna ist es auch in der Nacht auf Donnerstag im Raum der sizilianischen Stadt Catania zu mehreren Erdstößen gekommen.

Gebäude schwer beschädigt

28 Leichtverletzte und 370 Obdachlose ist die Bilanz einer Reihe von Erdstößen, die Sizilien über Weihnachten erschüttert haben. Am heftigsten war ein Beben der Stärke 4,8 in der Nacht auf Mittwoch. Zahlreiche Gebäude wurden schwerbeschädigt. 1.600 Aufforderungen nach einer Prüfung der Stabilität der Gebäude trafen beim Zivilschutz ein. Die Obdachlosen wurden in Hotels, sowie in Sporthallen und Schulen untergebracht.