Ästhetik ganz zentral

Künstlerin Chantal Boso ist nach langjährigen Auslands-aufenthalten wieder nach Vorarlberg zurückgekehrt. Ihr Atelier befindet sich im Würbel-Areal.

Zeichnen und Malen zählten immer schon zu den Lieblingsbeschäftigungen von Chantal Boso. Bereits in ihrer Kindheit vertiefte sie sich stundenlang ins Malen. „Ich war von Farben fasziniert. Und wenn ich gemalt habe, dann war ich ganz in meiner Welt. Für mich gab es kaum etwas Schöneres“, erinnert sich die gebürtige Bludenzerin. Bildnerische Erziehung zählte damit auch zu ihren Lieblingsfächern am Bundesgymnasium Bludenz.

So fiel bei ihr bereits mit 15 Jahren die Entscheidung, Kunst zu studieren: „Ich habe im Internet nach einer geeigneten Schule gesucht und entdeckte eine Schule in Florenz, die genau das bot, was ich mir vorgestellt habe.“ Ihre Eltern haben sie immer in ihrem Wunsch, Kunst zu studieren, unterstützt: „Dafür bin ich ihnen dankbar, denn viele Eltern möchten nicht, dass ihre Kinder dieses Studienfach wählen.“

Breit gefächerte Ausbildung

Mit 18 Jahren war es dann so weit. Auf den Maturaabschluss folgte der Umzug nach Florenz. Dort besuchte die kreative junge Frau zunächst die Angel Academy of Art, später vertiefte sie ihre Kenntnisse im Porträtzeichnen am Cecil Studio. Insgesamt vier Jahre verbrachte Chantal Boso in Florenz. „Das war eine spannende Zeit, in der ich viel gelernt habe. An der Angel Academy hatte ich viele Kommilitonen aus England und Amerika. Leider habe ich diese Zeit nicht genutzt, um Italienisch zu lernen, denn wir unterhielten uns hauptsächlich auf Englisch.“

Während ihrer Studienzeit in Italien lernte sie auch ihren Partner Bharat kennen. Er ist ebenfalls Künstler, mit indischen Wurzeln. Vor der Rückkehr nach Hause wurde allerdings ein fünfmonatiger Zwischenstopp in Polen gemacht. Dort hat die weltoffene Vorarlbergerin am Film „The peasants“ mitgearbeitet: „Der Film besteht aus aneinandergereihten Ölbildern. Für eine Szene von 16 Sekunden braucht es rund 400 Bilder.“ Dabei wurde mit der Stop-motion-Technik gearbeitet. Dabei wird ein Bild angefertigt, dann Farbe weggenommen und mit einer kleinen Veränderung wieder neu aufgetragen.

Es war eine spannende, aber auch eine herausfordernde Aufgabe, der sich Chantal Boso mit diesem Auftrag stellte, für die Aufnahme wurde ein ganzer Monat eingerechnet. Der Trailer des Films wurde vor Kurzem bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. „Nachdem wegen des Angriffskrieges der russischen Armee in der Ukraine die Studios geschlossen wurden, kamen viele Filmschaffende nach Polen. Auch dort haben wir uns vorwiegend auf Englisch verständigt“, erzählt sie.

Atelier im Würbel-Areal

Vor rund drei Wochen kehrte die Künstlerin nach Vorarlberg zurück. Gertrud Würbel, die Inhaberin des gleichnamigen Areals in Bludenz, stellte ihr einen hellen, lichtdurchfluteten Raum als Atelier zur Verfügung: „Ich bin derzeit noch Alleinbesitzerin und habe die Absicht, das ganze Areal zu verkaufen. Daher möchte ich nicht mehr groß investieren. Nicht zuletzt aus diesem Grund möchte ich jungen, kreativen Leuten eine Startmöglichkeit für ihre Vorhaben bieten. Chantal passt mit ihren wunderbaren Ölbildern bestens in dieses Konzept“, erzählt Gertrud Würbel.

Chantal Boso ist von ihrem Atelier begeistert: „Es ist ein Raum, der einladend wirkt. Gertrud hat mir sogar einige Möbel zur Verfügung gestellt, die dem Atelier eine besondere Note verleihen.“ Momentan hat sie einige Porträts als Auftragsarbeiten anzufertigen. Ende des Sommers widmet sich die sympathische Künstlerin wieder eigenen Werken. „Beim Porträtmalen sind die Lichtreflexe in den Augen entscheidend. Der Lichteinfall muss einfach passen.“ Für ein Porträt benötigt sie rund zwei Wochen, wie sie erzählt. „Wenn ich Menschen live male, wird das Porträt meist besser, weil ich so die Lichtverhältnisse beurteilen kann.“

Das Malen eines Porträts von einem Foto als Vorlage dauere entsprechend länger. Bei all ihren Bildern steht eine ausgewogene Ästhetik ganz zentral: „Kunstwerke müssen mich optisch ansprechen, damit sie mich berühren.“

Sie malt in der sogenannten Caravaggio-Technik, die sie in Florenz erlernt hat: „Bei dieser Technik wird auf einem warmen Untergrund gemalt. Lichteinfälle werden mit weißer Farbe als Untergrund gestaltet, dann kommt die Farbe darüber.“

Diese spezielle Technik, die sich auch Chiaroscuro nennt, möchte Chantal Boso im Herbst in Kursen an Interessierte weitervermitteln. Grundsätzlich ist sie froh, wieder in Vorarlberg zu sein: „Mich freut es sehr, nach der langen Zeit in Italien und Polen wieder hier sein zu können. Das Atelier liegt zentral, ich fühle mich wirklich sehr wohl hier.“