Ärztekammer will bessere Arbeitsbedingungen für Spitalsärzte

Die österreichische Ärztekammer (ÖAK) hat am Dienstag mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen für Spitalsärzte von der künftigen Regierung gefordert. "Wir brauchen mehr Personal und bessere Strukturen", sagte der für die Spitalsärzte zuständige ÖAK-Vizepräsident Harald Mayer in einer Pressekonferenz. Unterstützt werden die Forderungen durch eine IMAS-Befragung unter Spitalsärzten.

Mayer wertete die Ergebnisse als "Hilfeschrei von hoch qualifizierten Ärzten", der von der Politik ernst genommen werden müsse. Er richtete die Aufforderung an die Politik, die Ärzte nicht nur von der Bürokratie zu entlasten, sondern auch das Personal aufzustocken. Die Personalplanung dürfe sich dabei nicht nur nach den Dienstposten orientieren, sondern man müsse jetzt auch Personal ausbilden. "Es ist an allen Ecken und Enden zu spät", sagte Mayer, der davor warnte, "ins Verderben" zu stürzen.

Als "höchstes Alarmzeichen" sieht Mayer die zunehmende Gewalt in Spitälern. 71 Prozent der an der IMAS-Befragung teilnehmenden Spitalsärzte sind bereits einmal "verbaler Gewalt" ausgesetzt gewesen. 25 Prozent hätten schon einmal "physische Gewalt" durch Patientinnen und Patienten erlebt. Mayer sieht hier "Gefahr im Verzug" und forderte ein "sicheres Arbeitsfeld" für Ärzte und Ärztinnen. Einen "Sicherheitscheck am Eingang" als eine Art "Personenschutz" in Spitälern - ähnlich wie etwa bei Gerichten - hält Mayer für eine mögliche Lösung.