Ärztekammer will attraktiveren Leistungskatalog

Die Ärztekammer lehnt den Plan von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) ab, die Wahlarztpraxen weniger attraktiv zu machen, um mehr Kassenärzte zu bekommen. Der Obmann der Niedergelassenen Kurie in der Wiener Kammer, Erik Randall Huber, fordert stattdessen einen einheitlichen Leistungskatalog für den niedergelassenen Bereich inklusive Ambulanzen, um Kassenstellen für Ärzte attraktiver zu machen. Auch Bundeskurien-Obmann Edgar Wutscher will attraktivere Kassenverträge.

Rauch kann sich etwa vorstellen, einen Deckel bei der Verrechnung einzuziehen oder die Wahlärzte zu verpflichten, den Kassenanteil der Behandlung elektronisch abzurechnen. Auch die Pflicht zur Verwendung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA und einer Diagnosecodierung schwebt dem Minister vor, wie er in der Diskussion "im Klartext" am Mittwochabend erklärte.

Den Vorwurf, dass es den Ärzten dabei nur ums Geld gehe, wies Huber zurück. Ihnen gehe es um eine Behandlung der Patienten "state of the art". Mit dem derzeitigen Leistungskatalog könnten die Ärzte nur etwa die Hälfte von dem, was sie gelernt haben, über die Kassen abrechnen. Für viele Untersuchungen bzw. Behandlungen müsse er den Patienten extra etwas verrechnen. "Das ist unerträglich." Wie viel ein solcher neuer Leistungskatalog kosten würde, konnte Huber nicht abschätzen. Das hänge von den Verhandlungen ab, für die die Ärztekammer bereit sei und auch schon einen Vorschlag vorgelegt habe. Auf der anderen Seite könnten aber durch eine Verlagerung in den niedergelassenen Bereich auch die Spitäler entlastet werden.