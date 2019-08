Ärztekammer ortet Personalnot im KH Nord

Das Wiener Krankenhaus Nord sorgt wieder einmal für Debatten. Anlass war diesmal die am Freitag geäußerte Kritik der Ärztekammer, wonach im Großspital in Floridsdorf Personalnot herrsche. Der Krankenanstaltenverbund (KAV) widersprach, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) verwies auf anstehende Personalvertretungswahlen im KH Nord. Die Opposition schäumte dennoch.

"Es dürften an die 70 Dienstposten fehlen und an die 100 Ärzte", sagte Wolfgang Weismüller, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, in einem Bericht des Ö1-"Morgenjournals". Das liege daran, dass für das KH Nord - es heißt offiziell inzwischen Klinik Floridsdorf - falsch gerechnet worden sei. "Dramatisch" sei die Situation auch im Pflegebereich, vor allem bei der OP-Pflege, schlug Weismüller Alarm.