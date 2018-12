Ärzte kritisieren Planungschaos im Krankenhaus Nord

Bei den Planungen für die Eröffnung des Wiener Krankenhauses Nord herrscht offenbar weiter Chaos. Nach den Missständen und Kostenüberschreitungen beim Bau des Spitals gibt es nun auch Probleme bei der Übersiedlung und beim Start. Ärztevertreter warnen laut "profil" vor schlechter Planung und Personalmangel. Vor allem in der Orthopädie und Unfallchirurgie fehlen die Ärzte.

In einem Rundmail an die Personalvertreter der Wiener Gemeindespitäler übt Wolfgang Weismüller, Vorsitzender des Personalgruppenausschusses “Ärzte” im Wiener Krankenanstaltenverbund und Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, heftige Kritik. Demnach gebe es für jene Ärzte, die aus anderen Wiener Spitälern ins Krankenhaus Nord wechseln sollen, nur eine “schlechte Vorabinformation über Planungen, Abläufe, Zeithorizonte und Umstände der Übersiedlung”. Auch seien, so Weismüller, “die Organisationsstrukturen des Krankenhauses selbst knapp sechs Monate vor Eröffnung offenbar noch nicht klar”. Es wiege “besonders schwer”, dass “eine realistische Personalplanung” fehle.