Ärzte kritisieren Gesundheitsminister Anschober

Eine Videobotschaft von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sorgt für Empörung unter Ärzten. Anschober hatte darin den Apothekern für ihr Engagement gedankt und bemerkt, dass während des Lockdowns "viele Ordinationen geschlossen waren oder nur reduzierte Öffnungszeiten hatten". Nach Ansicht der Ärztekammer ist das "nicht richtig" und ein Affront.

Apotheken hätten in den vergangenen Wochen und Monaten "maßgeblich das Sicherheitsgefühl" der Österreicher verbessert, die Versorgungssituation abgesichert und so zur "Stabilisierung der Gesamtsituation beigetragen", befand Anschober in dem Video. Der Beitrag wurde auf Youtube publiziert ().