Mitarbeiter kritisieren Arbeitsbedingungen bei Wiener Linien

In einem anonymen Schreiben übt eine "größere Gruppe" des Personals der Wiener Linien Kritik am Arbeitgeber, berichtet der ORF Wien. Demnach seien die Arbeitsbedingungen schuld daran, warum viele das Unternehmen rasch wieder verlassen. Die Folge seien zu wenig Personal und lange "Öffi"-Wartezeiten. Die Fluktuation sei hoch, wenige blieben länger als drei Jahre bei den Wiener Linien. Grund sei die hohe Verantwortung im Fahrdienst. Die Wiener Linien verstehen die Verärgerung.

"Wir verstehen, dass ihr aktuell verärgert seid, weil es öfter zu längeren Wartezeiten bei den Öffis kommt", twitterten die Wiener Linien. "Die aktuelle Krankheitswelle und die angespannte Situation am Arbeitsmarkt stellen uns vor eine große Herausforderung. Geburtenstarke Jahrgänge gehen in Pension und es gibt weniger Menschen am Arbeitsmarkt, die nachkommen. Daher ist derzeit immer wieder mit kurzfristigen Ausfällen bei Bim & Bus zu rechnen." Man gebe auch weiterhin das Beste, die Ausfälle so gering wie möglich zu halten.