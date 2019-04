Äpfel und ihre Geschichten

Am Sonntag, 28. April wird Linders Garten unterhalb des Basilika feierlich eröffnet.

Graf von Oldenburg, Kronprinz Rudolf oder Renette von Montfort – was nach edlem Adelsgeschlecht klingt, bezeichnet in Wirklichkeit uralte Apfelsorten. Sie sind die Hauptprotagonisten von Linders Garten unterhalb der Basilika, der ab Ende April zum Verweilen, Entspannen, Träumen, Beten, zur Ruhe kommen und die Seele baumeln lassen einladen wird.

Es ist ein märchenhafter Ort, der Kindheitserinnerungen weckt, mit knorrigen Apfelbäumen, summenden Bienen und zwitschernden Vögeln. Das ist hier schon seit Jahrhunderten so – neu ist nur, dass der Garten frisch

konzipiert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Der Obstgarten selbst existiert bereits seit dem späten 19. Jahrhundert und wurde seinerzeit von Thomas Knecht angelegt. Der Lehrer setzte sich an verschiedenen Fronten für das Gemeinwohl ein, engagierte sich vehement für Baumpflanzung im öffentlichen Raum und gründete unter anderem den Obstbau- und Bienenzuchtverein Rankweil. Lange war der Garten im Besitz der alteingesessenen Rankler Familie Linder – 2015 wurde er von der Marktgemeinde Rankweil angekauft. Nachdem er lange im Dornröschenschlaf lag, wird er jetzt „wachgeküsst“. Zentrales Element des Gestaltungskonzepts war der Erhalt der alten Apfelbäume – zwölf verschiedene alte Apfelsorten haben hier „überlebt“. Gemeinsam mit einem Experten für Baumschnitt wurde ein Plan zu ihrer Erhaltung ausgearbeitet. Der renommierte Literaturwissenschaftler Jens Rostek fasste Ursprung, Geschichte und Geschmack jeder Sorte einem Reiseführer ähnlich in Worte. Nachlesen können Besucher die Obstgeschichten von Rotem Boskop, Rheinischem Krummstiel, Idared und Co auf siebbedruckten Messingplatten, die von den Bäumen baumeln. Besonders entspannt kann man dies auf den vier „Guhl“-Stühlen tun, die im Garten aufgestellt werden – so hat man auch immer die Basilika im Blick. Ganz nebenbei sind auch die Sitzmöbel mit Lesestoff versehen, genauso wie die Rückwand des alten Bildstocks.