Ältestes Faultier der Welt in deutschem Zoo gestorben

Das offiziell älteste Faultier der Welt aus dem Bergzoo der deutschen Stadt Halle an der Saale ist gestorben. "'Paula' wurde erlöst", sagte Zoo-Sprecherin Karoline Albig am Montag. Der Zweifingerfaultier-Dame sei es seit längerer Zeit nicht mehr so gut gegangen. Sie litt unter Appetitlosigkeit und Durchfall. Am vergangenen Mittwoch habe sie komplett aufgehört zu essen.

"Sie kam auch nicht mehr bei Leckerlis zu uns", erklärte Albig. Am Donnerstag sei die Entscheidung gefallen, "Paula" von ihrem Altersleiden zu erlösen. Sie sei 50 oder 51 Jahre alt geworden. Das genaue Alter sei unklar, da "Paula" bereits als erwachsenes Faultier im Alter von etwa zwei Jahren 1971 in den Bergzoo in Sachsen-Anhalt kam, so Albig.

"Paula" erreichte in den vergangenen Jahren immer größere Berühmtheit. Mit ihrem biblischen Alter schaffte es die Faultier-Dame im vergangenen Jahr sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Zuvor beantragte der Zoo, der auch das Zuchtbuch dieser Tiere für Europa führt, die Aufnahme. Weltweit sei kein älteres Zweifingerfaultier bekannt.

