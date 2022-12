Älteste Tochter Pablo Picassos mit 87 Jahren gestorben

Maya Ruiz-Picasso, die älteste Tochter des spanischen Malers Pablo Picasso und Motiv mehrerer seiner Gemälde, ist am Dienstag gestorben. "Maya Ruiz-Picasso ist heute früh im Kreise ihrer Familie im Alter von 87 Jahren friedlich verstorben", sagte der Anwalt Richard Malka der Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine Erklärung der Familie.

Die am 5. September 1935 geborene María de la Concepción, genannt Maya, war die erste Tochter von Pablo Picasso und Marie-Thérèse Walter, die er 1927 kennengelernt hatte. Ihre Geburt krempelte das Leben des Künstlers, der insgesamt vier Kinder hatte, komplett um.

Maya Ruiz-Picasso ist derzeit Gegenstand einer Doppelausstellung im Picasso-Museum in Paris, die sich mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater sowie mit ihrer Schenkung an den französischen Staat befasst. "Maya mit Puppe" (1938), "Maya mit Puppe und Pferd" (1938), "Maya im Matrosenanzug" (1938) oder "Maya mit Schiff" (1938) sind einige der farbenfrohen Porträts der kleinen Maya, die derzeit in Paris zu sehen sind.