Älteste menschliche Zeichnung sieht aus wie ein "Hashtag"

Archäologen sind in der Blombos-Höhle östlich von Kap Agulhas in Südafrika auf eine Zeichnung gestoßen, die mindestens 30.000 Jahre älter ist als bisher bekannte Zeichnungen. Das mit Ocker gezogene Muster auf einem Silicrete-Stein besteht aus mehreren parallelen Linien, die sich kreuzen, ähnlich einem Hashtag. Von dem Fund berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt "Nature".

Das plötzliche Abbrechen der Linien am Rand des Steins lasse vermuten, dass die Zeichnung eigentlich eine größere Fläche einnahm und vielleicht komplexer war. Aufgrund von Analysen und Experimenten, die das Zeichnen nachstellten, vermuten die Wissenschafter um Christopher Henshilwood von der Universität Bergen und Luca Pollarolo, der an den Universitäten Genf und Witwatersrand in Johannesburg forscht, dass die Zeichnung mit einem Ocker-Stück mit einer Spitze von einem bis drei Millimeter erzeugt wurde.