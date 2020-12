Älteres Ehepaar in Oberösterreich tot aufgefunden

Ein Taxifahrer hat am Montag gegen 16.00 Uhr ein Ehepaar in seinem Haus in Steinbach bei Steyr tot aufgefunden. Der 83-Jährige dürfte seine 78-jährige Ehefrau und sich getötet haben. Sie wiesen Schussverletzungen auf. Der Mann hatte legal einen Revolver besessen. Die Frau war auf einen Rollstuhl angewiesen und in einem Pflegeheim untergebracht gewesen. Sie besuchte ihren Mann öfter. Die oö. Polizei bestätigte, dass ein Abschiedsschreiben gefunden wurde.

Man gehe deshalb von einem erweiterten Suizid aus, so ein Polizeisprecher. Die Frau habe auch in dem Seniorenheim am Montag angekündigt, dass sie wahrscheinlich nicht mehr kommen werde. Die Staatsanwaltschaft Steyr hat eine Obduktion angeordnet.