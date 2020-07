Ägyptischer Großmufti gegen Umwandlung der Hagia Sophia

Der ägyptische Großmufti, Scheich Shawki Ibrahim Allam, hat sich nach Angaben von Kathpress kritisch zu der von den türkischen Behörden angeordneten Umwidmung der Hagia Sophia in eine Moschee geäußert. Das berichtet laut dem "Pro Oriente"-Informationsdienst die katholische Nachrichtenagentur "Fides" im Hinblick auf ein TV-Interview des Journalisten Hamdi Rizk mit dem Mufti.

Der Großmufti erklärte, es sei illegal, eine Kirche in eine Moschee umzuwandeln. In der Geschichte Ägyptens sei keine christliche Kirche je in einen muslimischen Gebetsort umgewandelt worden (Anmk.: Eine Aussage, die von Historikern aber in Zweifel gezogen wird).