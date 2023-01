Ägypten überrascht bei Handball Weltmeisterschaft

Ägypten sorgte mit einem 31:22-Sieg gegen Kroatien für die erste Überraschung der Handball-WM. Restliche Favoriten blieben siegreich.

Am dritten Tag der Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden griffen auch die letzten Mitfavoriten Deutschland, Dänemark, Kroatien und Norwegen ein. Unsere Nachbarn waren bereits am frühen Abend gegen Katar gefordert und meisterten diese Pflichtaufgabe erfolgreich. Nachdem der Außenseiter in der ersten Halbzeit klar in Schach gehalten wurde, ging es mit einem 18:13 in die Pause. In den zweiten 30 Minuten schonte Deutschland etwas die Kräfte und verlor die 2. Halbzeit mit 13:14. Insgesamt reichte es dennoch zu einem klaren 31:27-Auftaktsieg.