Ägypten: Mögliche Flüchtlingszentren "gegen das Gesetz"

Als möglicher Standort für die geplanten Flüchtlingszentren steht Ägypten nicht zur Verfügung. Ägypten beherberge bereits Millionen von Flüchtlingen aus verschiedensten Nationen und biete ihnen einen Lebensraum, ohne sie in Lagern unterzubringen, sagte der ägyptische Präsident, Abdel Fattah al-Sisi, laut der Zeitung "Egypt today" am Montag.

“EU-Aufnahmeeinrichtungen für Migranten in Ägypten würden gegen die Gesetze und die Verfassung unseres Landes verstoßen”, sagte Abd al-Aal, Parlamentspräsident Ägyptens, der Zeitung “Welt am Sonntag” in einem Interview im Juli. Die ägyptische Gesetzeslage lasse “ganz allgemein schon keine Errichtung von Flüchtlingslagern zu”.

Das Treffen von al-Sisi mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag in Kairo fand zur Vorbereitung des EU-Gipfels in Salzburg statt. Dabei wurde ein EU-Ägypten-Gipfel für Anfang 2019 vereinbart. Beim Gipfel werde es um Sicherheit, Kampf gegen den Terror und um Migration gehen, erklärte Kurz vor österreichischen Journalisten am Sonntagabend in Berlin. Al-Sisi habe darauf hingewiesen, dass Ägypten 100 Millionen Einwohner und fünf Millionen Flüchtlinge habe, also “sehr viel tut”, sagte Kurz und gab sich zuversichtlich: “Seit zwei Jahren fährt kein einziges Schiff (der Schlepper, Anm.) von Ägypten weg. Es ist also schaffbar.”