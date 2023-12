Adventkonzert der Musikschule Rankweil war Extraklasse

700 Besucher kamen voll auf ihre Kosten, mehrere Hundert Mitwirkende boten ein Spitzenprogramm.

RANKWEIL. Das Beste kommt wie immer zum Schluss. So geschehen beim traditionellen Adventkonzert der Musikschule Rankweil-Vorderland. Mit minutenlangen Applaus und Standing Ovations verabschiedete sich vor mehr als 700 Besuchern in der Kirche St. Josef in Rankweil der Schulchor und das Jugendvokalensemble unter der Leitung von Clemens und Christine Breuss, dem Erwachsenen Chor mit Leitung Britta Wagener-Kuhn plus dem großen Orchester und Mimus mit dem weltweit bekannten Lied „Be a light“. Mehr als vierhundert Aktive der Musikschule Rankweil boten im zweistündigen Megakonzert in einem ganz besonderen Ambiente ein sehr abwechslungsreiches Programm. Dabei haben die musikalischen Pädagogen mit den jungen Schülern erst vor wenigen Tagen das Programm einstudiert und stundenlang geprobt. Dabei präsentierte sich das Gitarrenensemble mit Guillerme Delis Gomez an der Spitze und Sophia Bischof, Mia Breuß, Katharina Burtscher, Annika Jenny, Mia Jutz, Marie Moosbrugger, Philipp Schnegg und Elisa Thurnher, Posaunenquartett mit Andreas Hofer und den Protagonisten Pius Keckeis, Lukas Schuchter, Tobias Summer und David Sonderegger, Hornensemble mit Chef Kurt Summer, Querflötenensemble mit „Boss“ Johanna Hotz und Miriam Knünz, Livia Koch, Lena Miller, Ronja Propenter, das Trompetenensemble mit Peter Kuhn, Musiker auf der Blockflöte mit Kurt Summer, Schüler mit dem Akkordeon und Keyboard mit Roland Vonbrüll, ein Bläserquartett mit Franz Asanger, Jürgen Mayer, Daniela Summer und Tomas Summer, und die Saxofonisten Furioso mit Leiter Lukas Nußbaumer und den Musikanten Klaudia Hartmann, Lukas Kopf, Samuel Lechner und Niklas Mähr dem sehr zahlreich erschienenen begeisterten Publikum. Neben dem Jahreskonzert im Vinomnasaal im Mai zählt das Adventkonzert zu den absoluten Highlights im Terminkalender der Musikschule Rankweil-Vorderland.VN-TK