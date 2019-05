AdmiraÂ´s U14 wieder auf der SiegerstraÃŸe

Die Nachwuchskicker aus dem Rohrbach feierten einen klaren 4:1 Heimerfolg.

Die Admira Youngsters starteten dann auch gleich mit Schwung und Druck ins Spiel, kamen so zu einigen guten Möglichkeiten und konnten Mitte der ersten Halbzeit auch mit 1:0 in Führung gehen. Die Gäste aus der Montfortstadt versteckten sich aber in weiterer Folge nicht und kamen auch immer wieder zu guten Möglichkeiten. Noch vor der Pause nutzten die Oberländer eine Möglichkeit und glichen zum 1:1 aus.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel schnell und vor allem spannend. Beide Teams mit guten Möglichkeiten, die Hausherren der Admira nutzten diese dann auch eiskalt aus und konnten so am Ende einen hartumkämpften 4:1 Erfolg feiern. Mit diesen drei Punkten konnten die Dornbirner den zweiten Platz in der Tabelle absichern, bevor es am kommenden Wochenende zum Auswärtsspiel nach Lauterach geht. MIMA