Admira wartet immer noch auf einen Sieg

Mit einer Niederlage und einem Unentschieden beendet der SC Admira eine turbulente Woche.

Dementsprechend motiviert ging man dann am Samstag beim Heimspiel gegen den FC Lauterach an die Sache. Zahlreiche Torchancen und eine weitaus bessere Mannschaftsleistung sollten jedoch wieder nicht für einen „Dreier“ ausreichen. Am Ende blieb nicht nur das eigene, sondern auch das gegnerische Tor leer und man trennte sich mit einem 0:0. Trotz fehlender Tore, bekamen die Zuschauer eine durchaus spannende Fußballpartie geboten und die lässt die Admira-Anhänger hoffen, dass es diese Woche aufwärts geht. Auf dem Spielplan stehen das VFV-Cup-Spiel gegen SW Bregenz 1B und am Sonntag die Partie gegen Röthis (16.9., 16.00 Uhr Sportplatz an der Ratz).