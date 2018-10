Admira präsentierte Deutschen Geyer als neuen Cheftrainer

Einen Tag nach der Trennung von Ernst Baumeister hat Fußball-Bundesligist Admira am Montag mit Reiner Geyer den neuen Cheftrainer präsentiert. Der 54-jährige Deutsche kommt vom 1. FC Nürnberg, wo er Coach der U21-Mannschaft war und leitende Aufgaben im Nachwuchsleistungszentrum innehatte. Für wie lange Geyer bei der Admira unterschrieb, wurde nicht bekannt gegeben.

Die Admira hatte sich im Anschluss an das 0:2 bei Rapid am Sonntag von Baumeister getrennt. In der Tabelle sind die Südstädter derzeit mit nur neun Zählern aus zwölf Runden Schlusslicht. Baumeister soll laut Medienberichten schon länger uneins mit Admiras Generalmanager Amir Shapourzadeh gewesen sein. Die Niederösterreicher hatten in der Sommerpause erneut Abgänge von Stammkräften zu verkraften. Der Umbruch gelang bisher nur bedingt.