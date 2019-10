Admira mit Befreiungsschlag, Rapid und Salzburg siegen

Liga-Schlusslicht Admira ist am Samstagabend in der zehnten Bundesliga-Runde der ersehnte Befreiungsschlag gelungen: Die Mödlinger fuhren einen 3:1-Sieg gegen Aufsteiger WSG Tirol und damit den ersten Saisonsieg ein. Siegreich war auch Rapid bei Mattersburg, die Wiener jubelten über ein spätes Siegtor zum 3:2. Meister Salzburg deklassierte Altach mit 6:0.

Die Admira liegt damit vor den Sonntagsspielen mit fünf Punkten nur noch einen Zähler hinter dem Vorletzten Sankt Pölten. Die Tiroler blieben nach der fünften Niederlage vorerst mit neun Punkten Tabellenachter. Die Admira hatte zuletzt am 18. Mai dieses Jahres in der Liga gewonnen, auch damals kam beim 3:2-Heimerfolg mit dem späteren Absteiger Wacker Innsbruck der Gegner aus dem westlichen Bundesland.

Rapid setzte seine Auswärtsserie in der Fußball-Bundesliga indes glücklich fort. Die Hütteldorfer feierten im Pappelstadion einen Last-Minute-3:2-(1:1)-Sieg und nahmen damit zum vierten Mal in Folge in der Fremde drei Punkte mit. Die Wiener schafften zudem zumindest für einen Tag den Sprung auf Rang drei der Tabelle. Sie sind punktgleich mit dem LASK, der am Sonntag in Hartberg zu Gast ist und einen Zähler vor dem WAC, der zu Hause St. Pölten empfängt.