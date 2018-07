Admira in EL-Qualifikation mit 0:3-Niederlage in Sofia

Admira Wacker hat seine Aufstiegschance in der Europa-League-Qualifikation gegen ZSKA Sofia mit einem 0:3 im Hinspiel der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation stark gemindert. Die Bulgaren sorgten bereits in der ersten Halbzeit für die Entscheidung. Kiril Despodow (29., 34.) mit einem Doppelschlag und Maurides mit einem Elfmeter (38.) sorgten schnell für klare Verhältnisse.

Damit sind die Chancen der Niederösterreicher schon vor dem Rückspiel am Donnerstag stark gesunken. Admira-Trainer Ernst Baumeister machte aufgrund eines Todesfalls in der Familie die Reise in die bulgarische Hauptstadt nicht mit. Co-Trainer Michael Horvath, der Baumeister an der Seitenlinie vertrat, verzichtete zunächst auf Kapitän Daniel Toth und setzte mit Andreas Bauer und Bjarne Thoelke in der Innenverteidigung, Morten Hjulmand sowie Sinan Bakis auf vier Neuzugänge.