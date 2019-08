Admira-Boss Thonhauser neuer Bundesliga-Aufsichtsratschef

Die Fußball-Bundesliga hat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Admira-Präsident Philip Thonhauser wurde am Freitagvormittag in einer außerordentlichen Sitzung des Gremiums zum Nachfolger von Wacker Innsbrucks Clubchef Gerhard Stocker bestellt, der den Vorsitz seit August 2018 geführt hatte. Thonhauser ist seit 2015 Admira-Präsident und seit 2018 auch im Aufsichtsrat der Liga vertreten.

Der 47-Jährige zieht zwar demnächst aus beruflichen Gründen in die USA, will aber rund 30 Prozent seiner Zeit in Österreich verbringen. Zu seinen Stellvertretern wurden LASK-Präsident Siegmund Gruber, schon bisher in dieser Funktion, und Kapfenbergs Clubchef Erwin Fuchs als Vertreter der 2. Liga gewählt.