Adidas zieht Einspruch gegen "Black Lives Matter" zurück

Der deutsche Sportartikel-Hersteller Adidas will seinen Einspruch gegen das Logo der "Black Lives Matter"-Stiftung beim US-Markenamt zurückziehen. Am Montag hatte Adidas die Behörde aufgefordert, die Anmeldung des Logos mit drei parallelen, gelben Streifen unter dem Slogan "Black Lives Matter" als Marke für Kleidung oder Schuhe abzulehnen, weil es mit dem eigenen, geschützten Drei-Streifen-Design verwechselt werden könne.

Zwei Tage später vollzog das Unternehmen eine Kehrtwende: "Wir sind bereits im Begriff, den Widerspruch gegen die Markenanmeldung der Black Lives Matter Foundation zurückzuziehen", sagte eine Sprecherin am Mittwoch in Herzogenaurach (Deutschland). Adidas hatte offenbar Sorge, dass der Einspruch als Kritik an den Zielen von "Black Lives Matter" verstanden werden könnte.