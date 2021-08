Adi Hütter träumt von Champions League

Adi Hütter will Borussia Mönchengladbach als Trainer zurück in den Fußball-Europacup führen. Der Vorarlberger träumt, aber sogar von der Champions League.

"Aber wir müssen nicht drum herumreden: Klar wäre die Champions League der absolute Traum. Der Verein kennt dieses Gefühl ja schon", sagte der Vorarlberger im "kicker"-Interview (aktuelle Ausgabe). Sein Debüt auf der Trainerbank in einem Pflichtspiel gibt Hütter am Montagabend im deutschen Cup beim 1. FC Kaiserslautern.

Fokus auf Defensivverhalten

Ansetzen will er, obwohl er grundsätzlich ein Verfechter eines offensiven Stils sei, vor allem beim Defensivverhalten. "Wenn wir in der neuen Saison weiter vorne dabei sein wollen, müssen wir uns in diesem Punkt eindeutig verbessern", sagte Hütter. Angetan zeigte er sich in diesem Zusammenhang von Europameister Italien. "Mir imponiert zudem das Emotionale im Spiel des Teams, wie man nicht nur gemeinsam Tore bejubelt, sondern sich auch an gelungenen Abwehraktionen hochzieht. Fußball bedeutet Emotion, Mentalität, eine Einheit zu sein - und das hat man bei Italien mit Abstand am stärksten gesehen."