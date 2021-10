Adeliger ersteigerte "Poohsticks Bridge" in Südengland

Eine Brücke aus dem Kinderbuch-Bestseller "Pu der Bär" ist für mehr als 131.000 Pfund (knapp 155.000 Euro) versteigert worden. Das gab das britische Auktionshaus Summers Place Auctions am Donnerstag bekannt. In dem Buch über den auf Honig versessenen Bär Winnie-the-Pooh hatte der Autor A. A. Milne die Brücke aus dem Ashdown Forest in Südengland verewigt. Sie regte die Fantasie von Generationen von Kindern an, die wie der Bär von der Brücke Stöcke und Zapfen ins Wasser warfen.

Milnes Sohn Christopher Robin, der als Vorlage für den kleinen Freund von "Pu der Bär" diente, hatte in den 1920er Jahren auf der Brücke gespielt. Die 1907 erbaute Holzbrücke trug ursprünglich den Namen Posingford Bridge. Nachdem sich "Pu der Bär" zu einem Klassiker der Kinderbuch-Literatur entwickelt hatte, wurde die Brücke in Poohsticks Bridge umbenannt.

Weil die Brücke von tausenden Touristen besucht wurde, musste sie aufwändig saniert und schließlich durch einen Neubau ersetzt werden. Der neue Besitzer der Originalteile, der britische Adlige William Sackville, will die Brücke nun auf seinem Landgut Buckhurst Park im nahegelegenen Withyham wieder aufstellen lassen.

Er hoffe, dass so noch viele Kinder und Erwachsene die Brücke im Originalzustand bewundern könnten, erklärte er. Die Brücke habe schließlich "zu einem der bekanntesten Spiele angeregt, die noch immer von Kindern in Großbritannien und im Ausland gespielt werden".