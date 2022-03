ADEG Guagliano: Mit Herzlichkeit und Lokalität für Hohenems

Seit Ende Jänner 2022 hat mit ADEG Guagliano der größte ADEG-Markt Vorarlbergs in der Nibelungenstraße 19 für Kunden geöffnet. ADEG-Kaufmann Fabio Guagliano setzt bei seinem Sortiment auf eine breite Auswahl an lokalen Produkten und möchte mit sozialem Engagement zum Gemeindeleben beitragen.

Ganze 600 m2 Verkaufsfläche weist der ADEG-Markt auf, der am 27. Jänner 2022 offiziell in Hohenems eröffnet wurde. Bestechen möchte man bei ADEG Guagliano allerdings nicht mit Größe, sondern durch den Umgang mit den Kunden.

ADEG Guagliano steht nicht nur seinen Kunden verlässlich zur Seite, sondern auch lokalen Produzenten: „Bei ADEG Guagliano arbeiten wir im Geben und Nehmen. Wenn wir so viele Produkte wie möglich von ansässigen Betrieben beziehen, nehmen wir hochwertige Lebensmittel in unser Sortiment auf und geben der regionalen Wertschöpfung gleichzeitig einen Schub. Ein perfekter Kreislauf“, so Guagliano.