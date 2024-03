ADEG Burtscher: Sie ist die neue lokale Nahversorgerin in Bludenz

Am 28. März erfolgte die feierliche Eröffnung des neuen ADEG Marktes von Kauffrau Heidemarie Burtscher in der Sankt-Peter-Straße 19 in Bludenz.

In ihrem neuen lokalen Nahversorger setzt Heidemarie Burtscher auf dieselben Erfolgsrezepte wie in ihren Märkten in Nenzing und Thüringen: lokale Produkte, ein herzliches Miteinander und klimafreundliche Technik.

©ADEG

©ADEG

Umweltschutz liegt ihr am Herzen

Ende März öffneten sich erstmals die Türen des neuen ADEG Marktes von Heidemarie Burtscher in Bludenz, die damit bereits ihren dritten Standort führt. Als sie von der Möglichkeit erfuhr, die ehemalige BILLA Filiale in der Sankt-Peter-Straße 19 zu übernehmen, zögerte sie nicht lange und packte die Gelegenheit beim Schopf. Da der selbstständigen ADEG Kauffrau neben regionaler Nahversorgung und einem herzlichen Miteinander auch der Umweltschutz sehr am Herzen liegt, erstrahlt ADEG Burtscher nach einer dreimonatigen Umbauphase nicht nur in neuem Glanz, sondern verfügt darüber hinaus auch über klimafreundliche Technik. Unter anderem erfolgt nun die komplette Beleuchtung mittels LED-Lichtern, für mehr Stromeffizienz wurde zudem die alte Kühltechnik durch moderne Geräte ersetzt. Um den Energieverbrauch in ihrem Markt weiter zu senken, setzt Heidemarie Burtscher darüber hinaus auch auf eine Wärmerückgewinnungsanlage, womit sie sowohl die CO2-Emissionen als auch die Betriebskosten senkt. REWE Großhandel Geschäftsführer Jürgen Öllinger findet dafür anerkennende Worte: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Heidemarie Burtscher vertiefen und gratuliere ihr sehr herzlich zu ihrem bereits dritten Markt! Sie verkörpert jene Werte, für die ADEG seit jeher steht: Leidenschaft für lokale Lebensmittel, Engagement für die Region und ein G‘spür für die Mitmenschen. Ich wünsche dem gesamten Team alles Gute und viel Erfolg!“

©ADEG

Breites Sortiment mit lokalem Fokus

Auf die Kund:innen von ADEG Burtscher wartet ab sofort ein diverses Angebot, welches von der Eigenmarke „Clever“ bis hin zu „Ja! Natürlich“-Bio-Produkten reicht. Da sich Heidemarie Burtscher als lokale Nahversorgerin auch ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist, achtet sie darauf, so viele Waren wie möglich von lokalen Betrieben in ihr Sortiment zu integrieren: „Nichts schmeckt so gut, wie direkt von daheim, allein schon wegen der kurzen Lieferwege. Unsere Kundinnen und Kunden achten immer genauer darauf, woher ihre Lebensmittel kommen und schätzen Lokalität zunehmend. Außerdem stärken wir mit einem lokalen Sortiment auch die regionale Wertschöpfung, was gerade in schwierigen Zeiten wie diesen wichtig ist“, erklärt die selbstständige ADEG Kauffrau. Eine Einstellung, die auch Bürgermeister Simon Tschann unterstützt: „Ich freue mich sehr darüber, dass wir mit Heidemarie Burtscher eine ADEG Kauffrau in Bludenz begrüßen dürfen, die auch auf ansässige Lieferantinnen und Lieferanten nicht vergisst. Ich wünsche ihr und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute Geschäfte und nur das Beste für die Zukunft!“

©ADEG

Öffnungszeiten

Geöffnet ist ADEG Burtscher montags bis freitags von 07:15 Uhr bis 19:00 Uhr sowie samstags von 07:15 Uhr bis 17:00 Uhr in der Sankt-Peter-Straße 19, 6700 Bludenz.