Action pur am Marktplatz: Erstes Solarmobil-Rennen in Rankweil

Mehr als dreißig Teilnehmer flitzen mit ihren Solar-Autos auf der zehn Meter langen Distanz um den Sieg.

RANKWEIL. Der Veranstalter der MINT-Region Vorderland/am Kumma in Kooperation mit der HTL Rankweil, Illwerke/VKW AG und Formel-S bringt am Samstag, 17. Juni, von 10 bis 15.30 Uhr auf dem Marktplatz Rankweil erstmals ein Solarmobil Rennen zur Austragung. Action pur ist im Zentrum von der Marktgemeinde Rankweil für einige Stunden angesagt. Die Zukunft gehört den erneuerbaren Energien. Über dreißig Familien- und Schulteams arbeiten momentan eifrig an ihren Mini-Solarmobilen, mit denen sie der Öffentlichkeit auf der zehn Meter langen Distanz ein spannendes Rennen liefern werden. Und wie sieht eine lebenswerte Zukunft aus? Da mag sich jeder etwas Anderes darunter vorstellen, ganz sicher ist aber: sie wird zum Großteil auf sauberer, erneuerbarer und nachhaltiger Solarenergie beruhen. Diese Zukunft ist also auch abhängig von dem Einfallsreichtum der Kinder und Jugendlichen – den Technikerinnen und Ingenieuren von morgen. Die Nase vorn hat, wer die Energie der Sonne am effizientesten einsetzt. Das Arbeiten im Team, die spielerische Auseinandersetzung mit Technologien und Mobilität der Zukunft und das Interesse für technisch orientierte Ausbildungen zu wecken und zu fördern steht im Vordergrund. Dank der Unterstützung der illwerke/vkw hat jedes teilnehmende Team im Vorfeld einen identischen Bausatz aus Solarzellen, Elektromotor, Ritzel und Zahnrad bekommen. Daraus wurden individuelle, ausgefallene, stromlinienförmige Solar-Mobile gebaut.Vor dem Start werden alle Fahrzeuge zu einer Mobil-Parade auf der Fahrbahn aufgestellt. Dabei werden die Fahrzeuge von einer Jury bewertet. Die drei schnellsten Fahrzeuge sowie das schönste Gefährt werden prämiert. Die Teilnehmenden hoffen auf gutes Wetter, das ihre Kreationen antreibt. Gleichzeitig freuen sie sich über zahlreiche Zuschauer, die sie mit ihrem Applaus anfeuern. Kulinarische Köstlichkeiten werden in einem Food-Truck zubereitet. Der Eintritt ist frei. VN-TK