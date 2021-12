Achtung: Starker Schneefall sorgt für stockenden Verkehr

Am Donnerstagmorgen sorgt der anhaltend starke Schneefall im ganzen Land für schwierige Straßenverhältnisse - Mit Verzögerungen im Frühverkehr ist zu rechnen.

Der Tag beginnt in ganz Vorarlberg trüb und tief verschneit, mit weiteren Schneefällen, die erst am Nachmittag merklich nachlassen. Räum- und Streufahrzeuge sind im ganzen Land im Dauereinsatz.

Achtung im Frühverkehr

Erste Verkehrsbehinderung auf den üblichen Strecken und Knotenpunkten gibt es bereits am frühen Donnerstagmorgen: Auf der A14 im Rheintal fließt der Verkehr aufgrund des starken Schneefalls deutlich langsamer, vor dem Pfändertunnel in Richtung Deutschland kommt es ebenso bereits zu Verzögerungen wie etwa rund um die Autobahn-Anschlussstelle Dornbirn Nord, den dortigen Kreisverkehr und rund um das Zollamt Wolfurt. Auch im Walgau fließt der Verkehr auf der A14 deutlich langsamer. Es ist im ganzen Land speziell im morgendlichen Berufsverkehr mit Verzögerungen und Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Prognose für Donnerstag und Freitag

Die Wolken bleiben bis Sonnenuntergang meist dicht, nur am Bodensee kann es bereits am Nachmittag erste Wolkenlücken geben.

Abends reißt es überall auf und die Nacht auf Freitag wird eisig kalt. Erhöhte Vorsicht ist damit auch am Freitagmorgen im Straßenverkehr geboten.

Nach klirrend kalter Nacht werden die Wolken am Freitagvormittag rasch dichter und gegen Mittag kommt von Westen her erneut Schneefall auf. Die Schneeschauer ziehen sich in die erste Nachthälfte hinein. Tiefstwerte: -11 bis -2 Grad, Höchstwerte: -1 bis +3 Grad.