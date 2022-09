Achtung Schulanfang: Polizei gibt Tipps für einen sicheren Schulweg

Zum bevorstehenden Schulbeginn wird die Polizei in Vorarlberg auch heuer wieder einen verstärkten Fokus auf das Verkehrsgeschehen im Bereich von Schulwegen, Schulen und Kindergärten legen.

Die Gewährleistung der Sicherheit auf Schulwegen für unsere Jüngsten hat eine besondere Bedeutung in Bezug auf die Verkehrssicherheit. Die Polizei wird besonders zu Schulbeginn verstärkte Geschwindigkeitskontrollen im Bereich von Schulen und Kindergärten durchführen. Diese Kontrollen werden sowohl in Uniform als auch im Rahmen der zivilen Verkehrsüberwachung durchgeführt. Auch die Einhaltung der Bestimmungen in Bezug auf Kinderbeförderung, Gurtenpflicht und des Telefonierens ohne Freisprecheinrichtung wird entsprechend überwacht werden. Die Polizei appelliert an die Verkehrsteilnehmer, in der Phase des Schulbeginns ein noch größeres Ausmaß an Vorsicht, vorausschauendes Denken und Rücksichtnahme für unsere Kinder an den Tag zu legen und sich ihrer Vorbildwirkung für Kinder und Jugendliche bewusst zu sein.